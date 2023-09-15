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Дебют Трубина за Бенфику может состояться уже в эти выходные

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Украинец дождался своего шанса

Дебют Трубина за Бенфику может состояться уже в эти выходные

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин может дебютировать за лиссабонскую команду уже в эти выходные.

Как сообщает A Bola, украинец имеет шансы выйти в составе "орлов" в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы". По информации источника, главный тренер команды Роджер Шмидт считает, что настал подходящий момент для выхода Трубина на поле.

В последних матчах Анатолий оставался на скамейке запасных.

Поединок "Визела" - "Бенфика" состоится в субботу, 16 сентября и начнется 22:30.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola

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