Дебют Трубина за Бенфику может состояться уже в эти выходные
Украинец дождался своего шанса
instagram.com/anatoliytrubin81
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин может дебютировать за лиссабонскую команду уже в эти выходные.
Как сообщает A Bola, украинец имеет шансы выйти в составе "орлов" в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы". По информации источника, главный тренер команды Роджер Шмидт считает, что настал подходящий момент для выхода Трубина на поле.
В последних матчах Анатолий оставался на скамейке запасных.
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Поединок "Визела" - "Бенфика" состоится в субботу, 16 сентября и начнется 22:30.
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Источник:A Bola
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