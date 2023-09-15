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Яремчук: Психология - самая важная часть. Если вы психически здоровы, дела идут хорошо

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец рассказал об адаптации в Испании

Яремчук: Психология - самая важная часть. Если вы психически здоровы, дела идут хорошо

фото - ФК Валенсія

Новина українською

Украинский форвард Роман Яремчук, который перешел из бельгийского "Брюгге" в испанскую "Валенсию" на правах аренды, рассказал о своей адаптации в испанской команде.

"Дисциплина необходима в спорте, как на поле, так и за его пределами. Нужно быть профессионалом, особенно в таком соревновании, как Ла Лига. Мне нужно хорошо тренироваться, хорошо питаться, надеюсь не получить травму, но мне нужно время для адаптации.

В свои первые часы в Валенсии я уже мог быть с командой и сыграть. Было интересно посмотреть на стратегию и на то, как играет команда. Да, мы проиграли, но я увидел потенциал своих товарищей по команде.

Хорошее психическое здоровье? Это самая важная часть. Если вы психически здоровы, дела идут хорошо. Война и проблемы тоже могут сделать вас сильнее. По мере взросления все выглядит более позитивно. Сейчас у меня хороший момент психологически.

Цель "Валенсии" – только остаться в Первом дивизионе? Я знаю потенциал, которым обладает команда. Когда я видел игроков, тренеров, я увидел великих профессионалов. Я верю в потенциал команды. Мы обязательно улучшим результаты", - сказал Яремчук.

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В статье: Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
15.09.2023 в 21:10
Віримо в тебе, але ця віра поступово згасає.
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