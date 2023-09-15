Яремчук: Психология - самая важная часть. Если вы психически здоровы, дела идут хорошо
Украинец рассказал об адаптации в Испании
фото - ФК Валенсія
Украинский форвард Роман Яремчук, который перешел из бельгийского "Брюгге" в испанскую "
"Дисциплина необходима в спорте, как на поле, так и за его пределами. Нужно быть профессионалом, особенно в таком соревновании, как Ла Лига. Мне нужно хорошо тренироваться, хорошо питаться, надеюсь не получить травму, но мне нужно время для адаптации.
В свои первые часы в Валенсии я уже мог быть с командой и сыграть. Было интересно посмотреть на стратегию и на то, как играет команда. Да, мы проиграли, но я увидел потенциал своих товарищей по команде.
Хорошее психическое здоровье? Это самая важная часть. Если вы психически здоровы, дела идут хорошо. Война и проблемы тоже могут сделать вас сильнее. По мере взросления все выглядит более позитивно. Сейчас у меня хороший момент психологически.
Цель "Валенсии" – только остаться в Первом дивизионе? Я знаю потенциал, которым обладает команда. Когда я видел игроков, тренеров, я увидел великих профессионалов. Я верю в потенциал команды. Мы обязательно улучшим результаты", - сказал Яремчук.
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