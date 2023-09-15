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Почеттино на тренировке наигрывал связку Мудрик-Чилвелл на одном фланге

Наши за границей
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Просто проба, или новая схема?

Почеттино на тренировке наигрывал связку Мудрик-Чилвелл на одном фланге

Фото: @mmudryk10

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пробует наигрывать новые тактические схемы перед матчем 5-го тура АПЛ против "Борнмута",

Так, по информации Football London, в сегодняшней двусторонке на одном фланге наигрывался дуэт Михаила Мудрика и Бена Чилвелла.

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Напомним, что в предыдущих матчах "Челси" именно Чилвелл действовал на позиции флангового хавбека, в то время как Мудрик выходил на поле лишь на замену.

Также отметим, что поединок "Борнмут" - "Челси" состоится в воскресенье, 17 сентября, и начнется в 16:00.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик Бен Чилвелл
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Источник:
Football London

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