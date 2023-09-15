Мудрик на радаре у европейских клубов: в случае провального сезона они попытаются оформить переход украинца
Бундеслига также ждет украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер “Челси” Михаил Мудрик продолжает находиться на радарах европейских клубов. Об этом сообщил журналист Лиам Тьюми в подкасте на The Athletic.
Некоторые клубы ожидают того, каким сложится сезон для футболиста. Если он будет провальным, они готовы оформить его переход.
Журналист добавил, что в том числе в таком развитии событий заинтересованы и клубы Бундеслиги.
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Отметим, что Мудрик присоединился к “Челси” в январе этого года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2031 года.
В текущем сезоне украинец принял участие в трех матчах "аристократов". В общей сложности на его счету 67 проведенных минут и ни одного результативного действия.
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