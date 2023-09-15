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Мудрик на радаре у европейских клубов: в случае провального сезона они попытаются оформить переход украинца

Наши за границей
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(1 голосов)

Бундеслига также ждет украинца

Мудрик на радаре у европейских клубов: в случае провального сезона они попытаются оформить переход украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер “Челси” Михаил Мудрик продолжает находиться на радарах европейских клубов. Об этом сообщил журналист Лиам Тьюми в подкасте на The Athletic.

Некоторые клубы ожидают того, каким сложится сезон для футболиста. Если он будет провальным, они готовы оформить его переход.

Журналист добавил, что в том числе в таком развитии событий заинтересованы и клубы Бундеслиги.

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Отметим, что Мудрик присоединился к “Челси” в январе этого года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне украинец принял участие в трех матчах "аристократов". В общей сложности на его счету 67 проведенных минут и ни одного результативного действия.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2023 в 21:22
Хіба Челсі погодиться на оренду цього непотріба...
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
15.09.2023 в 21:08
Шахтер?Кривбасс?Лучше вернуть Михуила в Украину
Ответить
0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.09.2023 в 20:46
Які "радари", якщо гравець повністю провальний?! Де логіка в тих недолугих твердженнях про радари? Кому він треба?
Ответить
+3
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.09.2023 в 21:22
Про радари то може заберуть служити в ППО?)
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.09.2023 в 19:42
Ха-ха три рази
Ответить
+1
0

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