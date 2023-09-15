Мудрик на радаре у европейских клубов: в случае провального сезона они попытаются оформить переход украинца

Украинский вингер “Челси” Михаил Мудрик продолжает находиться на радарах европейских клубов. Об этом сообщил журналист Лиам Тьюми в подкасте на The Athletic.

Некоторые клубы ожидают того, каким сложится сезон для футболиста. Если он будет провальным, они готовы оформить его переход.

Журналист добавил, что в том числе в таком развитии событий заинтересованы и клубы Бундеслиги.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что Мудрик присоединился к “Челси” в январе этого года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне украинец принял участие в трех матчах "аристократов". В общей сложности на его счету 67 проведенных минут и ни одного результативного действия.