Лунин не будет продлевать контракт с Реалом

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин решил не продлевать контракт с клубом. Об этом в своем материале сообщает Sport.es.

Учитывая это, мадридцы рассматривают полноценное подписание контракта с арендованным Кепой Ариссабалагой, однако пока не готовы согласиться на условия "Челси".

Текущее соглашение Лунина с "сливочными" завершается следующим летом. Андрей перешел в "Реал" в 2018 году и с тех пор ни разу не продлевал контракт с мадридцами.

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За время своего пребывания в составе испанского клуба он провел 19 матчей за первую команду. Кроме этого, трижды голкипер уходил в аренду.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего голкипера в пять миллионов евро.