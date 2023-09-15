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Лунин не будет продлевать контракт с Реалом

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(1 голосов)

Планы у Андрея другие

Лунин не будет продлевать контракт с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин решил не продлевать контракт с клубом. Об этом в своем материале сообщает Sport.es.

Учитывая это, мадридцы рассматривают полноценное подписание контракта с арендованным Кепой Ариссабалагой, однако пока не готовы согласиться на условия "Челси".

Текущее соглашение Лунина с "сливочными" завершается следующим летом. Андрей перешел в "Реал" в 2018 году и с тех пор ни разу не продлевал контракт с мадридцами.

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За время своего пребывания в составе испанского клуба он провел 19 матчей за первую команду. Кроме этого, трижды голкипер уходил в аренду.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего голкипера в пять миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
15.09.2023 в 23:18
В Шахтер бы Андрика...Резник плох и не тянет уровень ШД
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