Трубин был готов играть сразу после трансфера, решение не ставить его в состав было моим, – тренер Бенфики
Поставил на Соареша
Фото: Benfica SL
Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт заявил, что украинский голкипер Анатолий Трубин был готов играть сразу после трансфера из "Шахтера". Однако именно немецкий наставник принял решение не выпускать его на поле.
“Конечно, Анатолий Трубин готов. Он был готов с момента прибытия. Решение ставить Соареша было моим. Самуэл был здоров и в форме.
Трубин все еще адаптируется и интегрируется. Он вернулся с хорошим отношением после сборной, теперь я должен принять решение.
Я доволен командой, которая у меня есть. Самулл был важным в последних нескольких матчах, мне придется решать”, - сказал Шмидт перед матчем против “Визелы”.
"Бенфика" проведет следующий поединок чемпионата Португалии сегодня, 16 сентября. Соперником станет Визела, которая сейчас идет на 12 месте в турнирной таблице. После этого "орлы" стартуют в Лиге чемпионов матчем против "Зальцбурга".
Добавим, что Анатолий Трубин последние три матча "Бенфики" провел на скамье для запасных. Во всех встречах по 90 минут на воротах играл воспитанник "орлов", 21-летний Самуэл Соареш.
Популярное сейчас
- Шахтер - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.09.2023
- Валенсия - Атлетико: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- Александрия — Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Я хоть раз кого-то унизил, обидел?" Петраков обратился к армянским журналистам
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО