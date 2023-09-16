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Яремчук начал игру против Атлетико в запасе Валенсии

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На позиции Романа вышел номинальный центральный полузащитник

Яремчук начал игру против Атлетико в запасе Валенсии

valenciacf.com

Новина українською

В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на своем поле играет против мадридского "Атлетико".

Роман Яремчук попал в заявку "летучих мышей" на эту игру, однако остался в запасе. Команда украинца на этот матч вышла играть по схеме 4-4-2, а позицию Романа занял номинальный центральный полузащитник Андре Алмейда.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 27-летний Яремчук еще не выходил на поле.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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