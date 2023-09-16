Яремчук начал игру против Атлетико в запасе Валенсии
На позиции Романа вышел номинальный центральный полузащитник
valenciacf.com
В рамках 5-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" на своем поле играет против мадридского "Атлетико".
Роман Яремчук попал в заявку "летучих мышей" на эту игру, однако остался в запасе. Команда украинца на этот матч вышла играть по схеме 4-4-2, а позицию Романа занял номинальный центральный полузащитник Андре Алмейда.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 27-летний Яремчук еще не выходил на поле.
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