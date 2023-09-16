Малиновский в запасе Дженоа на игру против Наполи
У Руслана было небольшое повреждение
genoaCFCofficial
В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле сыграет против "Наполи". Начало встречи – 21:45.
Руслан Малиновский попал в заявку "грифонов" на эту игру. Однако украинский хавбек не выйдет на поле с первых минут, а начнет поединок на скамейке запасных.
Напомним, вчера наставник "Дженоа" Альберто Джилардино сообщал, что в начале прошлой недели 30-летний украинец получил повреждение на тренировке.
⤵️ STARTING XI #GenoaNapoli pic.twitter.com/cKit9lcUJ6— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 16, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - лидер, Черноморец обходит Полесье, Минай болтается внизу. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Шахтер - Оболонь 1:0. Легкость и не снилась
- УПЛ. Черноморец - Полесье 1:0. Хорошая игра на плохом поле
- "Я хоть раз кого-то унизил, обидел?" Петраков обратился к армянским журналистам
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн