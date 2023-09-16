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Малиновский в запасе Дженоа на игру против Наполи

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У Руслана было небольшое повреждение

Малиновский в запасе Дженоа на игру против Наполи

genoaCFCofficial

Новина українською

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле сыграет против "Наполи". Начало встречи – 21:45.

Руслан Малиновский попал в заявку "грифонов" на эту игру. Однако украинский хавбек не выйдет на поле с первых минут, а начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, вчера наставник "Дженоа" Альберто Джилардино сообщал, что в начале прошлой недели 30-летний украинец получил повреждение на тренировке.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Наполи
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