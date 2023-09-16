Дебют Трубина. Анатолий в стартовом составе Бенфики на гостевую игру

В рамках 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграет против "Визелы". Начало встречи – 22:30.

Ворота "орлов" в этом поединке будет защищать Анатолий Трубин. Украинский вратарь впервые выйдет в стартовом составе португальской команды.

В общем, это будет дебютный матч 22-летнего вратаря за "Бенфику".

Напомним, Трубин перешел в "Бенфику" из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро.