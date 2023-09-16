Дебют Трубина. Анатолий в стартовом составе Бенфики на гостевую игру
Первое появление в старте
Фото: Benfica SL
В рамках 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграет против "Визелы". Начало встречи – 22:30.
Ворота "орлов" в этом поединке будет защищать Анатолий Трубин. Украинский вратарь впервые выйдет в стартовом составе португальской команды.
В общем, это будет дебютный матч 22-летнего вратаря за "Бенфику".
Напомним, Трубин перешел в "Бенфику" из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро.
???????? TEAM NEWS!#FCVSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/vnYiD01jXd— SL Benfica (@slbenfica_en) September 16, 2023
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