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Малиновский отыграл 20 минут и получил четвертую худшую оценку в матче с Наполи

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"Наполи" сделал камбек, когда Руслан вышел на поле

Малиновский отыграл 20 минут и получил четвертую худшую оценку в матче с Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле расписал результативную ничью с "Наполи" – 2:2.

Руслан Малиновский начал эту игру на скамейке для запасных. Однако хавбек "грифонов" появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 74-й минуте. В итоге украинский полузащитник, с учетом добавленного времени, отыграл 20 минут.

Примечательно, что Руслан вышел на поле, когда его команда вела 2:0 в счете. После этого "Дженоа" дважды пропустила от неаполитанцев.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 30-летнего украинца в 6,5 балла. Лишь трое футболистов, принимавших участие в этой встрече, получили худшую оценку за Малиновского.

В матче против "Наполи" украинец 7 раз прикоснулся к мячу, выполнил 5 точных передач (из 6-ти, то есть показатель точности составил 83%), выполнил 1 ключевую передачу, ни разу не пробил по воротам неаполитанцев, выиграл 1 единоборство и 1 раз потерял мяч.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Наполи
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Источник:
SofaScore

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