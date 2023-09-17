Победный дебют Трубина. Визела – Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча
Украинский голкипер впервые сыграл за европейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча пятого тура чемпионата Португалии, к которому "Визела" встречалась с "Бенфикой". Этот поединок стал дебютным для украинского вратаря Анатолия Трубина. Он впервые сыграл в составе “орлов”: сделал один сейв и пропустил один гол с пенальти. Однако "Визела" забила уже после того, как лиссабонцы отличились дважды. Пока они благодаря победе находятся на втором месте турнирной таблицы.
"Визела" - "Бенфика" 1:2
Голы: Саму 70 (пен.) – Муса 9, Ди Мария 39
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