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Победный дебют Трубина. Визела – Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча

Наши за границей
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Украинский голкипер впервые сыграл за европейский клуб

Победный дебют Трубина. Визела – Бенфика 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча пятого тура чемпионата Португалии, к которому "Визела" встречалась с "Бенфикой". Этот поединок стал дебютным для украинского вратаря Анатолия Трубина. Он впервые сыграл в составе “орлов”: сделал один сейв и пропустил один гол с пенальти. Однако "Визела" забила уже после того, как лиссабонцы отличились дважды. Пока они благодаря победе находятся на втором месте турнирной таблицы.

"Визела" - "Бенфика" 1:2

Голы: Саму 70 (пен.) – Муса 9, Ди Мария 39

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин Визела
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