Шмидт: У Трубина было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом
Тренер положительно отзывается о дебюте Анатолия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт прокомментировал дебют Анатолия Трубина в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы" (2:1).
"Он очень хороший вратарь, у него большой потенциал, и мы уверены в нем, но когда игрок приезжает в конце лета, всегда трудно решить, когда дать ему играть.
Мы дали ему несколько недель, чтобы привыкнуть к партнерам по команде, обрести уверенность и набрать форму. В первых матчах я ставил Самуэла Соареша, который тоже проявил себя хорошо, так что я считаю, у нас отличный выбор на позиции вратаря.
Сейчас было самое время поставить на игру Трубина. У него было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом. Ему было очень важно сыграть, ведь когда ты играешь, то становишься частью команды. Это был очень хороший день для Трубина, мы счастливы", – сказал Шмидт.
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