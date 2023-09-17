Пропустили дважды после выхода Малиновского. Дженоа – Наполи 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Серии А "Дженоа" на домашнем стадионе "Луиджи Феррарис" принимал "Наполи". Команды сыграли вничью с результативным счетом 2:2. Хозяева вели в счете благодаря голам Маттиа Бани и Матео Ретеги, однако "Наполи" забил дважды – на 76-й и 84-й минутах. При этом украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле на 74-й минуте.

Серия А, четвертый тур

"Дженоа" – "Наполи" – 2:2

Голы: Бани 40, Ретеги 56 - Распадори 76, Зелинский 84