Трубин: Хочу, чтобы это был первый среди многих моих матчей за Бенфику
Украинец мотивирован играть и побеждать
Benfica
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями от дебюта за "орлов" в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы" (2:1).
"С момента перехода в "Бенфику" я ожидал в этот день. Новая команда, новые ощущения, все новое для меня. ⠀
Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно беспокоился перед дебютом в "Шахтере". Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.
Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщики. Это просто безумная поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанов, делающих атмосферу. ⠀
Есть над чем работать. Есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за Бенфику", - написал Трубин в инстаграмме.
Популярное сейчас
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Шмидт: У Трубина было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом
- Интер Майами разгромно проиграл на выезде в очередном матче MLS. Месси не играл из-за травмы
- Лунин не будет продлевать контракт с Реалом
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Новости по теме
- 00:53 Зарубежные Трубин пропустил в дебюте за Бенфику, но Орлы все равно победили. Статистические порталы выставили украинцу оценки
- 21:36 Украинские Дебют Трубина. Анатолий в стартовом составе Бенфики на гостевую игру
- 11:00 Украинские Трубин был готов играть сразу после трансфера, решение не ставить его в состав было моим, – тренер Бенфики