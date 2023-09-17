Трубин: Хочу, чтобы это был первый среди многих моих матчей за Бенфику

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями от дебюта за "орлов" в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы" (2:1).

"С момента перехода в "Бенфику" я ожидал в этот день. Новая команда, новые ощущения, все новое для меня. ⠀

Очень волновался перед матчем. Когда-то так же сильно беспокоился перед дебютом в "Шахтере". Но вчера все переживания прошли с первым касанием мяча. Дальше уже просто наслаждался игрой и возможностью играть.

Большая благодарность команде и тренерскому штабу. И болельщики. Это просто безумная поддержка, это фантастика. Даже на гостевой игре тысячи фанов, делающих атмосферу. ⠀

Есть над чем работать. Есть что улучшать. И хочется продолжать. Чтобы это был первый среди многих матчей за Бенфику", - написал Трубин в инстаграмме.