Украинское дерби. Забарный и Мудрик выйдут в старте на матч Борнмут – Челси
Встреча партнеров по сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках пятого тура Английской Премьер-лиги в очном противостоянии сыграют "Борнмут" и "Челси". В стартовых составах обеих команд выйдут украинские футболисты.
Let's go ???? pic.twitter.com/mhh7hQzXSl— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) September 17, 2023
Your Chelsea side today! ????@ParimatchUK | #BouChe pic.twitter.com/cfrKP0x83k— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2023
С первых минут за "вишенек" сыграет центрбек Илья Забарный. Это будет уже пятый его матч в этом сезоне – четыре предыдущих он провел от начала до конца.
В то же время Михаил Мудрик впервые в текущем чемпионате выйдет в старте "аристократов". До этого он появлялся только со скамейки для запасных в трех встречах.
Поединок между "Борнмутом" и "Челси" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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