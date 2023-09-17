Украинское дерби. Забарный и Мудрик выйдут в старте на матч Борнмут – Челси

В рамках пятого тура Английской Премьер-лиги в очном противостоянии сыграют "Борнмут" и "Челси". В стартовых составах обеих команд выйдут украинские футболисты.

С первых минут за "вишенек" сыграет центрбек Илья Забарный. Это будет уже пятый его матч в этом сезоне – четыре предыдущих он провел от начала до конца.

В то же время Михаил Мудрик впервые в текущем чемпионате выйдет в старте "аристократов". До этого он появлялся только со скамейки для запасных в трех встречах.

Поединок между "Борнмутом" и "Челси" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.