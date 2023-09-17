Мудрик - лидер по созданным голевым моментам в первом тайме матча с Борнмутом
2 голевых момента от украинца за первые 45 минут
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В рамках 5-го тура АПЛ лондонский "Челси" играет на выезде против "Борнмута".
Вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал этот поединок в стартовом составе. Украинский вингер стал лидером среди всех игроков по созданным голевым моментам в первом тайме.
На счету 22-летнего украинца 2 голевых момента в первые 45 минут матча. Михаил выполнил 3 удачных подбора мяча, 2 раза был успешным на приеме и 5 раз выиграл борьбу за мяч.
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Источник:Mozo Football
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17.09.2023 в 18:05
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