Зинченко и Миколенко в старте на матч Эвертон - Арсенал
Виталий и Александр выйдут с первых минут на поле "Гудисон-Парк"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле сыграет против лондонского "Арсенала". Начало встречи – 18:30.
Украинские защитники Миколенко и Зинченко начнут матч в стартовом составе своих команд. Виталий выйдет на поле с первых минут в футболке "ирисок", а Александр - в составе "канониров".
В этом сезоне АПЛ 26-летний Зинченко принял участие в 3-х матчах, отыграв 111 минут. В свою очередь, 24-летний Миколенко в этой кампании английского первенства еще не играл.
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