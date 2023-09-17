Зинченко и Миколенко в старте на матч Эвертон - Арсенал

В рамках 5-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле сыграет против лондонского "Арсенала". Начало встречи – 18:30.

Украинские защитники Миколенко и Зинченко начнут матч в стартовом составе своих команд. Виталий выйдет на поле с первых минут в футболке "ирисок", а Александр - в составе "канониров".

В этом сезоне АПЛ 26-летний Зинченко принял участие в 3-х матчах, отыграв 111 минут. В свою очередь, 24-летний Миколенко в этой кампании английского первенства еще не играл.