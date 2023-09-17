Стали известны оценки Мудрика и Забарного в матче Борнмут - Челси

В рамках 5-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на выезде расписал нулевую ничью с "Борнмутом".

Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе "пенсионеров". В итоге 22-летний украинец отыграл 63 минуты, после чего был заменен на Палмера.

Аналитический портал SofaScore оценил игру украинского вингера в 7,0 балла.

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Мудрик 40 раз прикоснулся к мячу, выполнил 14 точных передач (из 19-ти, то есть показатель точности составил 74%), отдал 2 ключевые передачи, ни разу не пробил по воротам соперника, выполнил 2 успешные попытки дриблинга, 6 раз выиграл борьбу за позицию, 16 раз потерял мяч, заработал 1 фол и 3 раза отобрал мяч.

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Что касается Ильи Забарного, то украинский защитник вышел в старте "Борнмута" и провел на поле все 90 минут. SofaScore оценил игру 21-летнего украинца в 6,9 балла. Илья 2 раза вынес мяч, 3 раза выиграл борьбу за позицию, 8 раз потерял мяч, 51 раз прикоснулся к мячу, показал 81% точности передач (35 из 43), выполнил 8 длинных передач (из них 3 точных) ), 1 раз перехватил и 1 раз отобрал мяч.

В этом сезоне АПЛ Мудрик принял участие в 4 поединках, отыграв 130 минут. В свою очередь, Забарный выходил в старте в каждом туре и отыграл все матчи.