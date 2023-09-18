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Далеко не самая плохая его игра. Все действия Михаила Мудрика в матче с Борнмутом. ВИДЕО

Наши за границей
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Челси не смог победить, но Михаил старался

Далеко не самая плохая его игра. Все действия Михаила Мудрика в матче с Борнмутом. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В программе пятого тура АПЛ "Челси" в гостях сыграл с "Борнмутом". Матч закончился со счётом 0:0.

В основном составе "синих" на этот матч вышел украинский легионер Михаил Мудрик. В итоге он отыграл 63 минуты, после чего был заменен. В течение этого времени Мудрик 40 раз прикоснулся к мячу, выполнил 14 точных передач (из 19-ти, то есть показатель точности составил 74%), отдал 2 ключевые передачи, ни разу не пробил по воротам соперника, выполнил 2 успешные попытки дриблинга, 6 раз выиграл борьбу за позицию, 16 раз потерял мяч, заработал 1 фол и 3 раза отобрал мяч.

Один из пользователей соцсети выделил все действия Михаила, создав соответствующий видеоролик.

Добавим также, что в этом же матче за "Борнмут" сыграл украинец Илья Забарный.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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