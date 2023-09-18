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Вацко: Миколенко полтора года играл за Эвертон с повреждением бедра

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Играл с дискомфортом, болью

Вацко: Миколенко полтора года играл за Эвертон с повреждением бедра

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко долгое время играл за английскую команды с повреждением бедра, сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

"В прошлом сезоне Миколенко провел 34 матча в АПЛ, но. И вот это сейчас важно. Я хочу, чтобы вы знали. Он играл с повреждением. Может, вспомните, что он получил травму бедра, когда только в "Эвертон" переехал.

И вот реально мучился полтора года, играл с дискомфортом, болью. Врачи не могли определить и решить проблему. Вот представляете в Англии? Полтора года Виталик страдал.

Конечность в прошлом сезоне он пропустил. И сейчас летом он нашел специалиста, который правильный диагноз поставил и помог вылечить бедро, решить проблему, но поэтому он пропустил 3 три недели предсезонной подготовки", - сказал Вацко.

Напомним, что Миколенко перешел в "Эвертон" из "Динамо" в январе 2022 года. За это время он на клубном уровне забил 1 гол в 55 матчах.

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В статье: Виктор Вацко Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
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