Бывший игрок Челси вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино
Эманнуэль Пети высказался о последних результатах и игре Челси
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Эманнуэль Пети вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино. Напомним, после матча против "Борнмута" в 5-м туре АПЛ (0:0) главный тренер "Челси" сказал о Мудрике: "Ему еще нужно учиться играть в АПЛ - лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время совершенствоваться".
"Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: "Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?" Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против "Астон Виллы" он будет на скамейке запасных.
В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с "Борнмутом" не была виной Мудрика.
"Челси" мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру", - сказал бывший полузащитник "Челси" Эманнуэль Пети в интервью Betway.
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