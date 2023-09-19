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Бывший игрок Челси вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино

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Эманнуэль Пети высказался о последних результатах и игре Челси

Бывший игрок Челси вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино

Getty Images

UA-Футбол
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Эманнуэль Пети вступился за Мудрика после слов Маурисио Почеттино. Напомним, после матча против "Борнмута" в 5-м туре АПЛ (0:0) главный тренер "Челси" сказал о Мудрике: "Ему еще нужно учиться играть в АПЛ - лучше понимать игру, больше взаимодействовать с командой. Нужно дать ему время совершенствоваться".

"Мудрик не единственный, кто испытывает трудности в этой команде, и постоянные упоминания в прессе не идут ему на пользу, потому что он играет неуверенно. Он будет думать: "Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как я должен играть в Премьер-лиге?" Это плохой знак для Мудрика, и я почти уверен, что в следующем матче против "Астон Виллы" он будет на скамейке запасных.

В следующий раз, когда Почеттино скажет что-то подобное, ему следует обратить внимание и на других игроков, потому что ничья с "Борнмутом" не была виной Мудрика.

"Челси" мог бы играть неделю и все равно не забил бы, между игроками нет никакой связи, потому что они говорят на разных языках. Мне было скучно смотреть игру", - сказал бывший полузащитник "Челси" Эманнуэль Пети в интервью Betway.

Читайте также Почеттино: Мудрику нужно учиться играть в АПЛ и лучше понимать игру
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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
football365

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