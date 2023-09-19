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Миколенко: Янг - живая легенда. Он дебютировал в АПЛ, когда мне было 4 года

Наши за границей
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Украинец многому учится у ветерана

Миколенко: Янг - живая легенда. Он дебютировал в АПЛ, когда мне было 4 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о работе с 38-летним ветеранов, конкурентом по позиции Эшли Янгом.

"Действительно, живая легенда, и он до сих пор играет. Я посмотрел, что он в 2003-м или в 2004-м дебютировал во взрослом футболе, в Англии. Мне в то время было 4 года. И он в 38 до сих пор играет в АПЛ — это многого стоит.

Я учусь у него, хоть он и правша. Я учусь, смотрю больше, как он играет в атаке, ведь он раньше играл левого/правого нападающего. Поэтому смотрю какие решения он принимает в атаке. Он классный парень, к которому можно подойти и что-то спросить. Он открыт для этого, поэтому мне только в кайф работать с такими футболистами", - сказал Миколенко.

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В статье: Эшли Янг Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
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