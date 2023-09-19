Трубин: Нет времени долго наслаждаться дебютом
Следующий матч уже в среду
instagram.com/anatoliytrubin81
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями от дебюта за "орлов" в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы" (2:1).
"Нет времени долго наслаждаться дебютом. Мы уже готовимся к следующей игре", - написал Трубин в Инстаграме.
Напомним, что следующий матч "Бенфика" проведет в среду, 20 сентября, против "Зальцбурга" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
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Источник:Instagram
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