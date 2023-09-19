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Трубин: Нет времени долго наслаждаться дебютом

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Следующий матч уже в среду

Трубин: Нет времени долго наслаждаться дебютом

instagram.com/anatoliytrubin81

Новина українською

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями от дебюта за "орлов" в матче 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы" (2:1).

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"Нет времени долго наслаждаться дебютом. Мы уже готовимся к следующей игре", - написал Трубин в Инстаграме.

Напомним, что следующий матч "Бенфика" проведет в среду, 20 сентября, против "Зальцбурга" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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