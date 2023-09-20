Кривцов: Не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют

Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов сравнил УПЛ и МЛС.

"После первых 2-3 игр я понял, что МЛС – очень интересный чемпионат.

И даже те друзья, которые приходили на матчи в Майами, сказали, что очень интересно смотреть.

Нет такого как в Украине, когда ты играешь за "Шахтер" и команды против тебя играют от защиты. Здесь все команды хотят забивать, хотят создавать шоу для зрителей, поэтому это, наверное...

Я не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют, где-то даже очень много риска, но они создают шоу для зрителей", — сказал Кривцов.