Кривцов: Не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют
Украинский защитник сравнил американскую и украинскую Лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов сравнил УПЛ и МЛС.
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"После первых 2-3 игр я понял, что МЛС – очень интересный чемпионат.
И даже те друзья, которые приходили на матчи в Майами, сказали, что очень интересно смотреть.
Нет такого как в Украине, когда ты играешь за "Шахтер" и команды против тебя играют от защиты. Здесь все команды хотят забивать, хотят создавать шоу для зрителей, поэтому это, наверное...
Я не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют, где-то даже очень много риска, но они создают шоу для зрителей", — сказал Кривцов.
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