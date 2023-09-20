  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кривцов: Не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют
В тренде

Кривцов: Не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинский защитник сравнил американскую и украинскую Лиги

Кривцов: Не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов сравнил УПЛ и МЛС.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеКривцов: Когда ребята меня спросили ребята, как Бекхэм, я сказал - "Очень красивый"

"После первых 2-3 игр я понял, что МЛС – очень интересный чемпионат.

И даже те друзья, которые приходили на матчи в Майами, сказали, что очень интересно смотреть.

Нет такого как в Украине, когда ты играешь за "Шахтер" и команды против тебя играют от защиты. Здесь все команды хотят забивать, хотят создавать шоу для зрителей, поэтому это, наверное...

Я не хочу говорить, что УПЛ более низкого уровня, просто в МЛС все команды атакуют, где-то даже очень много риска, но они создают шоу для зрителей", — сказал Кривцов.

По теме
yellow-arrow
Трубин уже на 2-й минуте матча с Зальцбургом привез пенальти в ворота Бенфики
yellow-arrow
Трубин и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 1-го тура группы Лиги чемпионов
yellow-arrow
Кривцов: Когда ребята меня спросили ребята, как Бекхэм, я сказал - "Очень красивый"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportarenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде