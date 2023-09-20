Трубин и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 1-го тура группы Лиги чемпионов
"Бенфика" примет "РБ Зальцбург", "Арсенал" сыграет с ПСВ
Benfica
Сегодня, 20 сентября состоятся матчи 1-го тура
Так, в группе B "Арсенал" примет ПСВ. Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды и традиционно займет место слева в защите.
В группе D "Бенфика" примет "РБ Зальцбург". В старте португальской команде выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.
И отметим, что UA-Футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 20, 2023
???? Introducing our @ChampionsLeague line-up for tonight's game with PSV Eindhoven...
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/4ozt5oBVgG
???? Temos onze! ???? #SLBSAL • #UCL pic.twitter.com/NfkxojRx4c— SL Benfica (@SLBenfica) September 20, 2023
Популярное сейчас
- Ну, хоть чаю попить успели. Акценты зрителя на игре Шахтера с Порту
- Сульшер признал, что решение подписать Криштиану Роналду было ошибкой
- Не стало Сергея Башкирова - в прошлом выдающегося игрока Днепра
- АПЛ. Эвертон – Арсенал 0:1. Победа гостей, однако с великолепной игрой от обоих украинцев
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО