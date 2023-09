Трубин и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 1-го тура группы Лиги чемпионов

Сегодня, 20 сентября состоятся матчи 1-го тура Лиги чемпионов в нескольких группах.

Так, в группе B "Арсенал" примет ПСВ. Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды и традиционно займет место слева в защите.

В группе D "Бенфика" примет "РБ Зальцбург". В старте португальской команде выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.

И отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - ПСВ.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Introducing our @ChampionsLeague line-up for tonight's game with PSV Eindhoven...



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/4ozt5oBVgG