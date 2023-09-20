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Трубин и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 1-го тура группы Лиги чемпионов

Наши за границей
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"Бенфика" примет "РБ Зальцбург", "Арсенал" сыграет с ПСВ

Трубин и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 1-го тура группы Лиги чемпионов

Benfica

Новина українською

Сегодня, 20 сентября состоятся матчи 1-го тура Лиги чемпионов в нескольких группах.

Так, в группе B "Арсенал" примет ПСВ. Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды и традиционно займет место слева в защите.

В группе D "Бенфика" примет "РБ Зальцбург". В старте португальской команде выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.

И отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - ПСВ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон) Александр Зинченко Анатолий Трубин
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