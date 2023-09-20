Трубин уже на 2-й минуте матча с Зальцбургом привез пенальти в ворота Бенфики
Сегодня явно не день Бенфики
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура
Анатолий при подаче с углового привез пенальти, кулаками в голову вырубив игрока соперника, еще и получив желтую карточку.
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Впрочем, к счастью "орлов" Конате "точку" не забил, дав выше ворот.
Тем не менее, сегодня явно не день "Бенфики", так как на 13-й минуте еще и прямую красную получил Антонио Силва с очередным пенальти, который уже гости реализовали – 0:1 к 15-й минуте и "орлы" в меньшинстве.
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