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Трубин уже на 2-й минуте матча с Зальцбургом привез пенальти в ворота Бенфики

Наши за границей
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(1 голосов)

Сегодня явно не день Бенфики

Трубин уже на 2-й минуте матча с Зальцбургом привез пенальти в ворота Бенфики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург" и отличился уже на 2-й минуте поединка, правда, со знаком минус.

Анатолий при подаче с углового привез пенальти, кулаками в голову вырубив игрока соперника, еще и получив желтую карточку.

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Впрочем, к счастью "орлов" Конате "точку" не забил, дав выше ворот.

Тем не менее, сегодня явно не день "Бенфики", так как на 13-й минуте еще и прямую красную получил Антонио Силва с очередным пенальти, который уже гости реализовали – 0:1 к 15-й минуте и "орлы" в меньшинстве.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Зальцбург Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.09.2023 в 22:24
Клас УПЛ дає себе знати)))
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.09.2023 в 22:58
Тільки фальшивий клас шахтаря, фальшивість якого стає очевидна, коли опиняються поза українського чемпіонату, де на них, коханих, працювала вся футбольна імперія, яку підгодовував ахметов.
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0
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