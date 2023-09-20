Трубин уже на 2-й минуте матча с Зальцбургом привез пенальти в ворота Бенфики

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин вышел в стартовом составе своей команды на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург" и отличился уже на 2-й минуте поединка, правда, со знаком минус.

Анатолий при подаче с углового привез пенальти, кулаками в голову вырубив игрока соперника, еще и получив желтую карточку.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, к счастью "орлов" Конате "точку" не забил, дав выше ворот.

Тем не менее, сегодня явно не день "Бенфики", так как на 13-й минуте еще и прямую красную получил Антонио Силва с очередным пенальти, который уже гости реализовали – 0:1 к 15-й минуте и "орлы" в меньшинстве.