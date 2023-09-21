Тренер Эвертона рад возвращению Миколенко после травмы. Говорит, что украинец добавляет команде баланс

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч в разговоре с клубной пресс-службой затронул тему выступлений Виталия Миколенко и возвращения украинца в строй после травмы. Напомним, что Миколенко почти не играл на старте сезона, проиграв конкуренцию Эшли Янгу. Также украинец выпадал из-за проблем со здоровьем.

"Возвращение Николенко, конечно же, добавляет нам баланса. Он провел два хороших матча за сборную Украины, пока был в отъезде. Я ждал, пока он наберет хорошую форму", - сказал Дайч.

Отметим, что "Эвертон" после пяти сыгранных туров АПЛ идет в зоне вылета, имея в активе только одно очко.