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Тренер Эвертона рад возвращению Миколенко после травмы. Говорит, что украинец добавляет команде баланс

Наши за границей
(1 голосов)

Нужно было, чтобы украинец набрал форму

Тренер Эвертона рад возвращению Миколенко после травмы. Говорит, что украинец добавляет команде баланс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч в разговоре с клубной пресс-службой затронул тему выступлений Виталия Миколенко и возвращения украинца в строй после травмы. Напомним, что Миколенко почти не играл на старте сезона, проиграв конкуренцию Эшли Янгу. Также украинец выпадал из-за проблем со здоровьем.

"Возвращение Николенко, конечно же, добавляет нам баланса. Он провел два хороших матча за сборную Украины, пока был в отъезде. Я ждал, пока он наберет хорошую форму", - сказал Дайч.

Отметим, что "Эвертон" после пяти сыгранных туров АПЛ идет в зоне вылета, имея в активе только одно очко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com

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