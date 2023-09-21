Трубин об игре с РБ Зальцбург: Не тот результат и не тот перформанс, на который все ожидали

Во вчерашнем матче первого тура Лиги чемпионов лиссабонская "Бенфика" с Анатолием Трубиным в воротах уступила в родных стенах "РБ Зальцбург" 0:2. Для украинца это был дебютный матч за португальскую команду в Лиге чемпионов.

"Не тот результат и не тот перформанс, на который все ожидали. Этот опыт болезненный, но важный. В дальнейшем главная задача - продолжать работать и становиться лучше. Спасибо за поддержку", - написал Анатолий в своем инстаграме.