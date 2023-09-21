Главный тренер Бенфики: Для Трубина это была непростая игра, но это Бенфика, и он ее часть

"Бенфика" уступила на своем поле "РБ Зальцбургу" 0:2 в стартовом поединке Лиги чемпионов-2023/24. Уже на второй минуте Анатолий, неудачно сыграв во время углового, заработал пенальти в свои ворота, однако Карим Конате удар не реализовал.

Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт на пресс-конференции после матча отдельное внимание уделил игре украинского голкипера Анатолия Трубина.