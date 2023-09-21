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Главный тренер Бенфики: Для Трубина это была непростая игра, но это Бенфика, и он ее часть

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Роджер Шмидт отметил важную черту украинца

Главный тренер Бенфики: Для Трубина это была непростая игра, но это Бенфика, и он ее часть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бенфика" уступила на своем поле "РБ Зальцбургу" 0:2 в стартовом поединке Лиги чемпионов-2023/24. Уже на второй минуте Анатолий, неудачно сыграв во время углового, заработал пенальти в свои ворота, однако Карим Конате удар не реализовал.

Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт на пресс-конференции после матча отдельное внимание уделил игре украинского голкипера Анатолия Трубина.

"Для Трубина это была непростая игра, но это Бенфика, и он ее часть. Это была непростая игра, но она также показала, что он может сосредоточиться на самом важном - футболе", - сказал немецкий специалист.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Роджер Шмидт Анатолий Трубин Бенфика
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Источник:
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