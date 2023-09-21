Главный тренер Бенфики: Для Трубина это была непростая игра, но это Бенфика, и он ее часть
Роджер Шмидт отметил важную черту украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика"
Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт на пресс-конференции после матча отдельное внимание уделил игре украинского голкипера Анатолия Трубина.
"Для Трубина это была непростая игра, но это Бенфика, и он ее часть. Это была непростая игра, но она также показала, что он может сосредоточиться на самом важном - футболе", - сказал немецкий специалист.
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