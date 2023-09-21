Зинченко - о матче с ПСВ: Идеальный старт перед нашими болельщиками
Начали канониры мощно
фото из соцсетей
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от
"Идеальный старт перед нашими болельщиками. Теперь сосредоточимся на воскресенье", - написал Зинченко в Инстаграме.
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