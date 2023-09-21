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Зинченко - о матче с ПСВ: Идеальный старт перед нашими болельщиками

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Начали канониры мощно

Зинченко - о матче с ПСВ: Идеальный старт перед нашими болельщиками

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от домашнего матча 1-го тура Лиги чемпионов с "ПСВ" (4:0).

"Идеальный старт перед нашими болельщиками. Теперь сосредоточимся на воскресенье", - написал Зинченко в Инстаграме.

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В статье: Арсенал (Лондон) ПСВ (Эйндховен) Александр Зинченко
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