Порту подписал официальный контракт с 15-летним украинцем

"Порту" объявил о подписании официального контракта с 14-летним украинским игроком Артемом Гапоненко.

Артем в структур клуба находится уже год - теперь "Порту" подписал с ним официальный контракт. Начиная с этого сезона украинец играет в составе "Порту U-15" и уже успел отметиться одним голом в юношеском чемпионате Португалии.

"Я горжусь тем, что подписал контракт с этим великим клубом. Это было моей мечтой, и я много работал для ее воплощения. Буду продолжать работать, чтобы достичь новых целей. Попасть в первую команду и выступать на "Драгау" - это моя самая большая мечта", - сказал Гапоненко на презентации.