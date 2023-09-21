Порту подписал официальный контракт с 15-летним украинцем
Форвард Артем Гапоненко - официально в системе Порту
twitter.com/FCPorto
"Порту" объявил о подписании официального контракта с 14-летним украинским игроком Артемом Гапоненко.
Артем в структур клуба находится уже год - теперь "Порту" подписал с ним официальный контракт. Начиная с этого сезона украинец играет в составе "Порту U-15" и уже успел отметиться одним голом в юношеском чемпионате Португалии.
"Я горжусь тем, что подписал контракт с этим великим клубом. Это было моей мечтой, и я много работал для ее воплощения. Буду продолжать работать, чтобы достичь новых целей. Попасть в первую команду и выступать на "Драгау" - это моя самая большая мечта", - сказал Гапоненко на презентации.
Artem Haponenko ???? "Vou continuar a trabalhar para concretizar mais objetivos."#MarcaPorto #FCPortoSub15 pic.twitter.com/2vPbIBE0VB— FC Porto (@FCPorto) September 21, 2023
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