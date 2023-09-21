  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Порту подписал официальный контракт с 15-летним украинцем
В тренде

Порту подписал официальный контракт с 15-летним украинцем

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Форвард Артем Гапоненко - официально в системе Порту

Порту подписал официальный контракт с 15-летним украинцем

twitter.com/FCPorto

Новина українською

"Порту" объявил о подписании официального контракта с 14-летним украинским игроком Артемом Гапоненко.

Артем в структур клуба находится уже год - теперь "Порту" подписал с ним официальный контракт. Начиная с этого сезона украинец играет в составе "Порту U-15" и уже успел отметиться одним голом в юношеском чемпионате Португалии.

Читайте такжеЛЧ. Шахтер – Порту 1:3. Бразильская кара горняков

"Я горжусь тем, что подписал контракт с этим великим клубом. Это было моей мечтой, и я много работал для ее воплощения. Буду продолжать работать, чтобы достичь новых целей. Попасть в первую команду и выступать на "Драгау" - это моя самая большая мечта", - сказал Гапоненко на презентации.

По теме
yellow-arrow
Йовичевич: У Ахметова хватило ума не продавать Мудрика за 22 млн
yellow-arrow
Цитаишвили отметился дебютным голом и ассистом за Динамо Батуми. ВИДЕО
yellow-arrow
Зинченко - о матче с ПСВ: Идеальный старт перед нашими болельщиками
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Порту
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде