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СМИ: Лунин разочаровался ролью второго кипера Реала и зимой планирует покинуть клуб

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После травмы Куртуа мадридцы на роль первого кипера оперативно подписали Кепу

СМИ: Лунин разочаровался ролью второго кипера Реала и зимой планирует покинуть клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

24-летний украинский кипер "Реала" Андрей Лунин окончательно разочаровался своей ролью второго вратаря команды и зимой планирует покинуть клуб.

Как сообщает Fichajes.net, после травмы Тибо Куртуа Лунин еще сохранял надежду закрепиться в основе, однако аренда Кепы из "Челси", который был назначен тренерским штабом первым номером, окончательно убедили Андрея в необходимости искать новую команду.

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Отмечается, что так как контракт украинца рассчитан до конца сезона, проблем с зимним трансфером не должно быть, тем более что на Лунина есть претенденты в Испании и Германии.

Напомним, что украинский страж ворот выступает в составе мадридского клуба с 2018 года. В этом сезоне Лунин сыграл в старте в двух матчах испанской Ла Лиги, в которых пропустил один гол.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
fichajes

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