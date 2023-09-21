СМИ: Лунин разочаровался ролью второго кипера Реала и зимой планирует покинуть клуб
После травмы Куртуа мадридцы на роль первого кипера оперативно подписали Кепу
Getty Images / Global Images Ukraine
24-летний украинский кипер "Реала"
Как сообщает Fichajes.net, после травмы Тибо Куртуа Лунин еще сохранял надежду закрепиться в основе, однако аренда Кепы из "Челси", который был назначен тренерским штабом первым номером, окончательно убедили Андрея в необходимости искать новую команду.
Отмечается, что так как контракт украинца рассчитан до конца сезона, проблем с зимним трансфером не должно быть, тем более что на Лунина есть претенденты в Испании и Германии.
Напомним, что украинский страж ворот выступает в составе мадридского клуба с 2018 года. В этом сезоне Лунин сыграл в старте в двух матчах испанской Ла Лиги, в которых пропустил один гол.
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