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Ворскла – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Наши за границей
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Кривбасс - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Ворскла – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

Наверное, эти команды можно называть принципиальными соперниками. В прошлом году обе боролись за Лигу конференций, и именно "Ворскла" оказалась сильнее. Причем полтавчане в очном поединке победили криворожцев в конце турнирной дистанции. Теперь только начало. Но ставки все равно высоки.

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Матч восьмого тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" состоится в субботу, 23-го сентября, 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, sweet.tv, Vodafone.TV.

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле благодаря текстовой трансляции от UA-Футбол >>>. После финального свистка на страницах нашего сайта вы найдете отчет о матче, комментарии действующих лиц и видеообзор поединка

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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