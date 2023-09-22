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Коллимор: Боруссия Дортмунд может стать идеальным клубом для аренды Мудрика

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Английский эксперт поддерживает идею, что Михаилу нужно уйти в аренду

Коллимор: Боруссия Дортмунд может стать идеальным клубом для аренды Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Стэн Коллимор думает, что аренда украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в другой клуб действительно является хорошей идеей.

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"Я действительно думаю, что аренда Мудрика в другой клуб в январе - отличная идея.

Давайте не будем забывать, что это молодой игрок, который сыграл всего 44 матча за донецкий "Шахтер", прежде чем "Челси" подписал его почти за 90 миллионов фунтов стерлингов. Некоторые футболисты могут оправдать эту шумиху вокруг себя, другие нет, и пока что Мудрик потерпел полную неудачу. Он все еще может реализовать свой потенциал – ему только 22 года, но ему нужно провести еще несколько игр, прежде чем "Челси" сможет рассчитывать на то, что он станет их основным левым нападающим. Он просто слишком неопытен.

Я думаю, ему нужно спуститься на один уровень, но перейти и играть за клуб, где ожидания победы неделю за неделей так же высоки, как и в "Челси". Другой вопрос, примут ли они его или нет, но я думаю, что "Боруссия" Дортмунд может стать идеальным клубом, чтобы добиться подписания Мудрика. Этот клуб способен стать правильным и для самого футболиста на пути к улучшению", - заявил Коллимор.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Стэн Коллимор
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Источник:
Caughtoffside

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