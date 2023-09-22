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Челси может отдать Мудрика в аренду уже в январе, - СМИ

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Желающих в достатке

Челси может отдать Мудрика в аренду уже в январе, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" может отдать украинского вингера Михаила Мудрика в аренду уже по ходу нынешнего сезона, во время зимнего трансферного окна, сообщает, Fichajes.net.

Источник отмечает, что недостатка в Европе есть много команд, которые хотели бы арендовать Михаила хотя бы до конца сезона.

Напомним, что "Челси" купил Мудрика у "Шахтера" в январе за 70+30 млн евро, однако пока что не может в полной мере проявить себя на Туманном Альбионе.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 4 матчах АПЛ и суммарно провел на поле 130 минут. Результативными действиями не отличился.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Fichajes.net

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.09.2023 в 17:19
Норм.Напевно в Шахтар
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