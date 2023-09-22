Челси может отдать Мудрика в аренду уже в январе, - СМИ
Желающих в достатке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник отмечает, что недостатка в Европе есть много команд, которые хотели бы арендовать Михаила хотя бы до конца сезона.
Напомним, что "Челси" купил Мудрика у "Шахтера" в январе за 70+30 млн евро, однако пока что не может в полной мере проявить себя на Туманном Альбионе.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 4 матчах АПЛ и суммарно провел на поле 130 минут. Результативными действиями не отличился.
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