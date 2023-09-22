Малиновский в запасе Дженоа на матч с Лечче. Снова
Последний раз украинец выходил в старте своей команды 3 сентября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 сентября, "Лечче" в рамках
Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский остался в запасе на этот матч.
Напомним, что 30-летний украинец провел за "Дженоа" в нынешней кампании 3 матча (дважды выходил в основе) без результативных действий.
⤵️ La nostra formazione per #LecceGenoa ???????? pic.twitter.com/IVdVUXo11M— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2023
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
22.09.2023 в 21:03
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