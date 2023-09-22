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Малиновский в запасе Дженоа на матч с Лечче. Снова

Наши за границей
(1 голосов)

Последний раз украинец выходил в старте своей команды 3 сентября

Малиновский в запасе Дженоа на матч с Лечче. Снова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 22 сентября, "Лечче" в рамках чемпионата Италии примет "Дженоа". Матч начнется в 21:45.

Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский остался в запасе на этот матч.

Напомним, что 30-летний украинец провел за "Дженоа" в нынешней кампании 3 матча (дважды выходил в основе) без результативных действий.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Лечче
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
22.09.2023 в 21:03
Пора в Украину Руслану...Шахтеру будет самое то...
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