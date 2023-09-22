Малиновский в запасе Дженоа на матч с Лечче. Снова

Сегодня, 22 сентября, "Лечче" в рамках чемпионата Италии примет "Дженоа". Матч начнется в 21:45.

Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский остался в запасе на этот матч.

Напомним, что 30-летний украинец провел за "Дженоа" в нынешней кампании 3 матча (дважды выходил в основе) без результативных действий.