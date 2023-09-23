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Ребров – о Трубине: Он молодой, но психологически силен и много работает

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Наставник доверяет вратарю и верит в него

Ребров – о Трубине: Он молодой, но психологически силен и много работает

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины в разговоре с португальским сайтом A Bola прокомментировал игру голкипера "сине-желтых" и "Бенфики" Анатолия Трубина в первых матчах за "орлов".

“Конечно, я буду говорить с ним, как и со всеми игроками. Он молодой человек, но психически сильный и упорно трудится”, - отмечает тренер.

Ребров добавил, что футболистам нужно привыкнуть к новым условиям, ведь сложно менять клуб.

“Трубину нужно время, чтобы стать своим. Все еще в зачаточном состоянии. “Бенфика” знает, почему они его купили. Я доверяю и верю в Трубина! Если он и совершил ошибку, то не первую. Он вратарь Национальной сборной, талантливый и все-таки почему-то его подписала "Бенфика". Этот эпизод не может изменить его будущее в "Бенфике". Удачи ему. У него сильная личность, и я убежден, что он очень поможет “Бенфике”, - сказал Ребров.

Также наставник отметил, что у Трубина есть шанс вернуть себе место в основе Национальной сборной, если он продолжит играть регулярно на клубном уровне.

Отметим, что после трансфера в “Бенфику” в августе Трубин провел три матча на скамье для запасных. После этого он дважды не выходил на поле в поединках сборной Украины, хотя в июне сыграл во всех трех встречах “сине-желтых”. Однако 16 сентября Анатолий дебютировал за "Бенфику" в чемпионате Португалии, а 20 сентября сыграл за "орлов" в Лиге чемпионов.

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В статье: Сергей Ребров Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola

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