Шевченко: У Трубина большой потенциал, чтобы достичь больших вершин

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от карьеры Анатолия Трубина в "Бенфике".

“Трубин – большой талант. Трубин слишком молод для позиции вратаря. Не менее хорошая игра определит, что будет с Трубиным, и не изменит мое мнение о нем. Наиболее важным, в этих обстоятельствах необходимо реагировать, работать ежедневно с самоотверженностью. И он это сделает

У него большой потенциал, чтобы добиться больших вершин! “Бенфика” – очень хороший клуб, большой клуб с богатыми традициями, который развивает игроков. Возможно, он не провел великолепную игру (с “Зальцбургом” – прим.), но у него есть большой потенциал, чтобы зайти очень далеко. Я действительно верю в его успех в "Бенфике"! ” – сказал Шевченко для A Bola.