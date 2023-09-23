Шевченко: У Трубина большой потенциал, чтобы достичь больших вершин
Андрей Николаевич считает, что "Бенфика" – хороший этап для Анатолия
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от карьеры Анатолия Трубина в "Бенфике".
“Трубин – большой талант. Трубин слишком молод для позиции вратаря. Не менее хорошая игра определит, что будет с Трубиным, и не изменит мое мнение о нем. Наиболее важным, в этих обстоятельствах необходимо реагировать, работать ежедневно с самоотверженностью. И он это сделает
У него большой потенциал, чтобы добиться больших вершин! “Бенфика” – очень хороший клуб, большой клуб с богатыми традициями, который развивает игроков. Возможно, он не провел великолепную игру (с “Зальцбургом” – прим.), но у него есть большой потенциал, чтобы зайти очень далеко. Я действительно верю в его успех в "Бенфике"! ” – сказал Шевченко для A Bola.
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