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Шевченко: У Трубина большой потенциал, чтобы достичь больших вершин

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Андрей Николаевич считает, что "Бенфика" – хороший этап для Анатолия

Шевченко: У Трубина большой потенциал, чтобы достичь больших вершин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от карьеры Анатолия Трубина в "Бенфике".

“Трубин – большой талант. Трубин слишком молод для позиции вратаря. Не менее хорошая игра определит, что будет с Трубиным, и не изменит мое мнение о нем. Наиболее важным, в этих обстоятельствах необходимо реагировать, работать ежедневно с самоотверженностью. И он это сделает

У него большой потенциал, чтобы добиться больших вершин! “Бенфика” – очень хороший клуб, большой клуб с богатыми традициями, который развивает игроков. Возможно, он не провел великолепную игру (с “Зальцбургом” – прим.), но у него есть большой потенциал, чтобы зайти очень далеко. Я действительно верю в его успех в "Бенфике"! ” – сказал Шевченко для A Bola.

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В статье: Андрей Шевченко Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola

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