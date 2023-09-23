Жирона - Мальорка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новая возможность отличиться для Циганкова и Довбика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Жирона" Виктора Циганкова и Артема Довбика дома принимает "Мальорку". Перед матчем команда украинцев занимает третье место с 13 очками, а соперник числится на 13-й строчке таблицы с 5 баллами.
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Чемпионат Испании, шестой тур
Жирона - Мальорка
23 сентября 2023, 15:00 стадион Монтивилли, Жирона
Телетрансляция – Megogo
Трансляція матчу Жирона - МальоркаСмотреть трансляцию
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