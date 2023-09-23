  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жирона - Мальорка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде

Жирона - Мальорка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Новая возможность отличиться для Циганкова и Довбика

Жирона - Мальорка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Жирона" Виктора Циганкова и Артема Довбика дома принимает "Мальорку". Перед матчем команда украинцев занимает третье место с 13 очками, а соперник числится на 13-й строчке таблицы с 5 баллами.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, шестой тур

Жирона - Мальорка

23 сентября 2023, 15:00 стадион Монтивилли, Жирона

Телетрансляция – Megogo

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Жирона - Мальорка
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Довбик и Цыганков во второй раз подряд выйдут в старте Жироны
yellow-arrow
Шевченко: У Трубина большой потенциал, чтобы достичь больших вершин
yellow-arrow
Ребров – о Трубине: Он молодой, но психологически силен и много работает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ла Лига "Арена Амазония" (Бразилия) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде