Довбик и Цыганков во второй раз подряд выйдут в старте Жироны

В матче шестого тура чемпионата Испании "Жирона" встретится с "Мальоркой". В стартовом составе каталонцев снова выйдут два украинца.

Виктор Цыганков появится на правом фланге полузащиты, а Артем Довбик начнет матч на острие атаки. В минувший понедельник они также вышли с первых минут и записали в свой актив два результативных действия в ворота "Гранады".

Перед этим поединком "Жирона" занимает четвертое место в Ла Лиге, в то время как "Мальорка" идет на 15-й позиции.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.