Довбик и Цыганков во второй раз подряд выйдут в старте Жироны
В этот раз в соперниках островяне
UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
В матче шестого тура чемпионата Испании "Жирона" встретится с "Мальоркой". В стартовом составе каталонцев снова выйдут два украинца.
Виктор Цыганков появится на правом фланге полузащиты, а Артем Довбик начнет матч на острие атаки. В минувший понедельник они также вышли с первых минут и записали в свой актив два результативных действия в ворота "Гранады".
Перед этим поединком "Жирона" занимает четвертое место в Ла Лиге, в то время как "Мальорка" идет на 15-й позиции.
Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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