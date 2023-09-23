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Довбик и Цыганков во второй раз подряд выйдут в старте Жироны

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В этот раз в соперниках островяне

Довбик и Цыганков во второй раз подряд выйдут в старте Жироны

UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

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В матче шестого тура чемпионата Испании "Жирона" встретится с "Мальоркой". В стартовом составе каталонцев снова выйдут два украинца.

Виктор Цыганков появится на правом фланге полузащиты, а Артем Довбик начнет матч на острие атаки. В минувший понедельник они также вышли с первых минут и записали в свой актив два результативных действия в ворота "Гранады".

Перед этим поединком "Жирона" занимает четвертое место в Ла Лиге, в то время как "Мальорка" идет на 15-й позиции.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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В статье: Мальорка Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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