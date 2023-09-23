Жирона пропустила на старте матча против Мальорки с пенальти, виновником которого стал Цыганков
Начали поединок неудачно
фото из соцсетей
"Жирона" и "Мальорка" встретятся в матче шестого тура испанской Ла Лиги. Каталонцы пропустили на четвертой минуте встречи с пенальти.
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Арбитр указал на точку из-за нарушения украинского легионера Виктора Цыганкова. Он нечаянно сыграл рукой в собственной штрафной, пытаясь выбить мяч головой.
Исполнять приговор взялся Ведат Мурики. Свой момент он реализовал.
Добавим, что в этом поединке играют с первых минут и Цыганков и Довбик. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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