Яремчук не попал в заявку Валенсии на матч против Альмерии

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал даже в заявку на гостевую встречу с "Альмерией", которая состоится сегодня в 22:00.

Как известно, Яремчук был в запасе во время матча предыдущего тура против "Атлетико" (3:0). На вчерашней пресс-конференции главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха не упоминал форварда среди травмированных.

Напомним, Яремчук выступает за "Валенсию" на правах аренды из "Брюгге" до конца сезона. Украинец присоединился к "летучим мышам" еще 1 сентября, но дебютировать пока не смог.