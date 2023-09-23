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Яремчук не попал в заявку Валенсии на матч против Альмерии

Наши за границей
(1 голосов)

Ни о каких причинах этого не известно

Яремчук не попал в заявку Валенсии на матч против Альмерии

valenciacf.com

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал даже в заявку на гостевую встречу с "Альмерией", которая состоится сегодня в 22:00.

Как известно, Яремчук был в запасе во время матча предыдущего тура против "Атлетико" (3:0). На вчерашней пресс-конференции главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха не упоминал форварда среди травмированных.

Напомним, Яремчук выступает за "Валенсию" на правах аренды из "Брюгге" до конца сезона. Украинец присоединился к "летучим мышам" еще 1 сентября, но дебютировать пока не смог.

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Альмерия
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Источник:
ФК "Валенсія"

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Комментарии (4)
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Консул (Звягель )
23.09.2023 в 16:30
І тут його розкусили. Але бабосики капають.
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MaximSK (Киев)
23.09.2023 в 16:26
Думаю травму получил, но перспектив у Романа не вижу никаких в данный момент, ему стоило вернуться в ЧУ или в более слабый клуб в Бельгии чтобы перезапустить карьеру
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Бapceлиниyc
23.09.2023 в 16:17
Рома забыл тренеру проставиться?
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.09.2023 в 15:57
Видно на тренуваннях не заслужив довіру тренера...
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