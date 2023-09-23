Яремчук не попал в заявку Валенсии на матч против Альмерии
Ни о каких причинах этого не известно
valenciacf.com
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал даже в заявку на гостевую встречу с "Альмерией", которая состоится сегодня в 22:00.
Как известно, Яремчук был в запасе во время матча предыдущего тура против "Атлетико" (3:0). На вчерашней пресс-конференции главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха не упоминал форварда среди травмированных.
Напомним, Яремчук выступает за "Валенсию" на правах аренды из "Брюгге" до конца сезона. Украинец присоединился к "летучим мышам" еще 1 сентября, но дебютировать пока не смог.
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Источник:ФК "Валенсія"
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Комментарии (4)
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Консул (Звягель )
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
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