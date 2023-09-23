Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
Артём отличился в важный момент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче шестого тура Ла Лиги "Жирона" встречается с "Мальоркой". Нападающий каталонцев Артем Довбик отличился забитым голом в ворота соперника.
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На 32-й минуте при счете 1:1 украинец реализовал пенальти. Довбик пробил точно под правую стойку.
Это второй гол нападающего за "Жирону". В общей сложности на его счету два гола и один ассист в шести матчах за каталонцев.
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UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка.
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Комментарии (3)
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Бapceлиниyc
23.09.2023 в 16:06
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.09.2023 в 15:57
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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