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Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Артём отличился в важный момент

Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче шестого тура Ла Лиги "Жирона" встречается с "Мальоркой". Нападающий каталонцев Артем Довбик отличился забитым голом в ворота соперника.

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На 32-й минуте при счете 1:1 украинец реализовал пенальти. Довбик пробил точно под правую стойку.

Это второй гол нападающего за "Жирону". В общей сложности на его счету два гола и один ассист в шести матчах за каталонцев.

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UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка.

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В статье: Мальорка Артем Довбик Жирона
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Комментарии (3)
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Бapceлиниyc
23.09.2023 в 16:06
Довбик был на волосок от конфуза. Повезло. Я вообще думал, шо Витюня бить будет. Но он решил сделать западло другу.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.09.2023 в 15:57
За Цигана))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.09.2023 в 15:59
шо, выборы проходят?
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0
-1

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