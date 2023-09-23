Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка

В матче шестого тура Ла Лиги "Жирона" встречается с "Мальоркой". Нападающий каталонцев Артем Довбик отличился забитым голом в ворота соперника.

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На 32-й минуте при счете 1:1 украинец реализовал пенальти. Довбик пробил точно под правую стойку.

Это второй гол нападающего за "Жирону". В общей сложности на его счету два гола и один ассист в шести матчах за каталонцев.

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UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка.