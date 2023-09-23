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Довбик отметился ассистом в матче против Мальорки

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После этого через несколько минут Артема заменили

Довбик отметился ассистом в матче против Мальорки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" на своем поле громит "Мальорку" (5:1 - второй тайм).

В начале второго тайма Артем Довбик отметился голевой передачей. Украинский форвард ассистировал на гол Савио на 57-й минуте. Это вторая результативная передача в активе Артема за испанский клуб.

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Примечательно, что после этого гола Довбика и Цыганкова заменили. Украинцы начинали эту игру в стартовом составе.

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В статье: Мальорка Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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