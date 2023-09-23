Известно, почему Яремчук пропустит матч Валенсии с Альмерией

Недавно сообщалось , что Роман Яремчук оказался вне заявки на матч "Валенсии" с "Альмерией".

Испанское издание superdeporte.es назвало причину, по которой форвард "летучих мышей" пропустит следующий поединок. В последний момент Роман почувствовал физический дискомфорт и не сможет принять участие в сегодняшней игре. Дебют украинца откладывается минимум на неделю - до матча с "Реалом Сосьедад" в седьмом туре.

Яремчук начал сезон в бельгийском "Брюгге", где провел четыре матча, в которых забил четыре гола. После чего нападающий присоединился на правах сезонной аренды к "Валенсии".