Известно, почему Яремчук пропустит матч Валенсии с Альмерией
Украинец не попал в состав на следующий матч летучих мышей
фото - ФК Валенсія
Недавно
Испанское издание superdeporte.es назвало причину, по которой форвард "летучих мышей" пропустит следующий поединок. В последний момент Роман почувствовал физический дискомфорт и не сможет принять участие в сегодняшней игре. Дебют украинца откладывается минимум на неделю - до матча с "Реалом Сосьедад" в седьмом туре.
Яремчук начал сезон в бельгийском "Брюгге", где провел четыре матча, в которых забил четыре гола. После чего нападающий присоединился на правах сезонной аренды к "Валенсии".
Популярное сейчас
- Жирона пропустила на старте матча против Мальорки с пенальти, виновником которого стал Цыганков
- Бражко дальним ударом забил эффектный дебютный гол за Динамо
- России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент
- СМИ: Лунин разочаровался ролью второго кипера Реала и зимой планирует покинуть клуб
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО