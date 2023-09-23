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Известно, почему Яремчук пропустит матч Валенсии с Альмерией

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец не попал в состав на следующий матч летучих мышей

Известно, почему Яремчук пропустит матч Валенсии с Альмерией

фото - ФК Валенсія

Новина українською

Недавно сообщалось, что Роман Яремчук оказался вне заявки на матч "Валенсии" с "Альмерией".

Испанское издание superdeporte.es назвало причину, по которой форвард "летучих мышей" пропустит следующий поединок. В последний момент Роман почувствовал физический дискомфорт и не сможет принять участие в сегодняшней игре. Дебют украинца откладывается минимум на неделю - до матча с "Реалом Сосьедад" в седьмом туре.

Яремчук начал сезон в бельгийском "Брюгге", где провел четыре матча, в которых забил четыре гола. После чего нападающий присоединился на правах сезонной аренды к "Валенсии".

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Альмерия
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Источник:
superdeporte.es

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
23.09.2023 в 17:55
"физический дискомфорт"
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