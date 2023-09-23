  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко выйдет в старте, Ярмолюк в запасе на матч Брентфорд - Эвертон
В тренде

Миколенко выйдет в старте, Ярмолюк в запасе на матч Брентфорд - Эвертон

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Виталий в основе "ирисок" во второй раз подряд

Миколенко выйдет в старте, Ярмолюк в запасе на матч Брентфорд - Эвертон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде сыграет против "Брентфорда". Начало встречи - 19:30.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч включил Виталия Миколенко в стартовый состав своей команды. Это второе подряд появление украинского защитника в основе.

Примечательно, что полузащитник "пчелок" Егор Ярмолюк также попал в заявку на этот матч. Однако 19-летний хавбек начнет эту игру на скамейке запасных.

По теме
yellow-arrow
Миколенко нужна победа. Брентфорд - Эвертон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Известно, почему Яремчук пропустит матч Валенсии с Альмерией
yellow-arrow
Жирона - Мальорка 5:3. Гол + пас от Довбика. Видео обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Виталий Миколенко Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде