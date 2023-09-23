Миколенко выйдет в старте, Ярмолюк в запасе на матч Брентфорд - Эвертон
Виталий в основе "ирисок" во второй раз подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде сыграет против "Брентфорда". Начало встречи - 19:30.
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч включил Виталия Миколенко в стартовый состав своей команды. Это второе подряд появление украинского защитника в основе.
Примечательно, что полузащитник "пчелок" Егор Ярмолюк также попал в заявку на этот матч. Однако 19-летний хавбек начнет эту игру на скамейке запасных.
Our team to face Brentford! ????#BREEVE pic.twitter.com/jIhm4qPHkV— Everton (@Everton) September 23, 2023
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