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Второй старт подряд. Известна оценка Миколенко в матче против Брентфорда

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Не лучше других

Второй старт подряд. Известна оценка Миколенко в матче против Брентфорда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" одержал первую победу в чемпионате за шесть туров. Команде удалось оформить гостевую победу над "Брентфордом" со счетом 3:1. Виталий Миколенко второй раз подряд сыграл с первых минут за "ирисок".

Украинец отыграл все 90 минут и получил оценку 6.8 по версии Sofascore. Портал Whoscored отметил игрока немного большим баллом - 7.0. Виталий имел один голевой момент, за который насчитали 0.15 xG. Он 69 раз прикоснулся к мячу, точность его передач составила 79%.

"Эвертон", благодаря победе, поднялся на 15 строчку в таблице. Команда имеет в активе 4 балла.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
sofascore.com

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