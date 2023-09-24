Тренер Валенсии: Яремчук вернулся из сборной с проблемой
Пока украинец еще не играл за "летучих мышей"
УАФ/Автор невідомий
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал, почему украинский нападающий Роман Яремчук отсутствовал в заявке "летучих мышей" на вчерашний матч против "Альмерии".
"Яремчук вернулся с проблемой из национальной сборной. Он старался тренироваться, но постоянно чувствовал дискомфорт. Он может быть готов к среде. Но когда он там, он должен быть в самом лучшем состоянии”, - сказал Бараха.
Добавим, что Яремчук на сентябрьском собрании провел два матча в составе национальной сборной. Он вышел в старте против Англии и явился на замену в поединке с Италией.
16 сентября у "Валенсии" был матч против "Атлетико" – его украинец провел на скамье для запасных. Вчера он не попал в заявку. Пока Яремчук не выходил на поле в составе "летучих мышей".
Популярное сейчас
- Тест в виде дерби. Арсенал – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 24.09.2023
- Федорчук: Это был идеальный подкат от Ракицкого
- Дерзкая махинация Атлетико и Реала. Как Уго Санчес перебрался на Сантьяго Бернабеу
- Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО