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Тренер Валенсии: Яремчук вернулся из сборной с проблемой

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Пока украинец еще не играл за "летучих мышей"

Тренер Валенсии: Яремчук вернулся из сборной с проблемой

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал, почему украинский нападающий Роман Яремчук отсутствовал в заявке "летучих мышей" на вчерашний матч против "Альмерии".

"Яремчук вернулся с проблемой из национальной сборной. Он старался тренироваться, но постоянно чувствовал дискомфорт. Он может быть готов к среде. Но когда он там, он должен быть в самом лучшем состоянии”, - сказал Бараха.

Добавим, что Яремчук на сентябрьском собрании провел два матча в составе национальной сборной. Он вышел в старте против Англии и явился на замену в поединке с Италией.

16 сентября у "Валенсии" был матч против "Атлетико" – его украинец провел на скамье для запасных. Вчера он не попал в заявку. Пока Яремчук не выходил на поле в составе "летучих мышей".

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В статье: Роман Яремчук Валенсия Альмерия
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