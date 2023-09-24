Тренер Валенсии: Яремчук вернулся из сборной с проблемой

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал, почему украинский нападающий Роман Яремчук отсутствовал в заявке "летучих мышей" на вчерашний матч против "Альмерии".

"Яремчук вернулся с проблемой из национальной сборной. Он старался тренироваться, но постоянно чувствовал дискомфорт. Он может быть готов к среде. Но когда он там, он должен быть в самом лучшем состоянии”, - сказал Бараха.

Добавим, что Яремчук на сентябрьском собрании провел два матча в составе национальной сборной. Он вышел в старте против Англии и явился на замену в поединке с Италией.

16 сентября у "Валенсии" был матч против "Атлетико" – его украинец провел на скамье для запасных. Вчера он не попал в заявку. Пока Яремчук не выходил на поле в составе "летучих мышей".