Зинченко появится с первых минут на матч против Тоттенхэма
Дерби Северного Лондона
Getty Images
В центральном матче шестого тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Тоттенхэмом" на стадионе "Эмирейтс". В дерби Северного Лондона примет участие и Александр Зинченко.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 24, 2023
Our starting line-up for today's north London derby ????
COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/QECPnUM191
Украинец выйдет на левом фланге обороны "канониров". Это его третий матч подряд с первых минут за "Арсенал".
Перед этим поединком "Арсенал" и "Тоттенхэм" имеют одинаковое количество очков – по 13. "Шпоры" идут на две позиции выше в турнирной таблице из-за лучшей разницы забитых-пропущенных.
Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
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