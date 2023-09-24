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Зинченко появится с первых минут на матч против Тоттенхэма

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Дерби Северного Лондона

Зинченко появится с первых минут на матч против Тоттенхэма

Getty Images

Новина українською

В центральном матче шестого тура АПЛ "Арсенал" встретится с "Тоттенхэмом" на стадионе "Эмирейтс". В дерби Северного Лондона примет участие и Александр Зинченко.

Украинец выйдет на левом фланге обороны "канониров". Это его третий матч подряд с первых минут за "Арсенал".

Перед этим поединком "Арсенал" и "Тоттенхэм" имеют одинаковое количество очков – по 13. "Шпоры" идут на две позиции выше в турнирной таблице из-за лучшей разницы забитых-пропущенных.

Матч начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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