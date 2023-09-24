Мудрик провел 61 минуту против Астон Виллы и наиграл на показатель 0,21 xA

В рамках 6-го тура чемпионата Англии лондонский "Челси" на своем поле минимально проиграл "Астон Вилле".

Михаил Мудрик начал эту игру в стартовом составе "пенсионеров". В итоге украинский вингер отыграл 61 минуту, после чего коуч "синих" Маурисио Почеттино заменил Михаила на Бена Чилвелла. Замена была связана с тем, что за несколько минут до этого фланговый защитник "Челси" Мало Гюсто получил красную карточку.

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Примечательно, что гол хозяева поля пропустили уже после ухода Мудрика с поля.

В итоге аналитический портал SofaScore оценил игру 22-летнего украинца в 7,0 баллов. Это шестая лучшая оценка в составе лондонцев.

За 61-ю минуту Мудрик 25 раз прикоснулся к мячу, показал 75% точности передач (9 точных передач из 12), отдал 1 ключевую передачу, выполнил 2 точных навеса, ни разу не пробил по воротам "Виллы", 12 раз потерял мяч, 2 раза отобрал мяч и наиграл на показатель 0,21 xA (ожидаемые ассисты).